La statua di Cerere illuminata di rosso contro la violenza sulle donne

Iniziativa in serata

Gela. Nella giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in serata, dalle 18:30, la statua di Cerere, in piazza Umberto I, sarà illuminata di rosso. L'iniziativa è stata voluta dal presidente del civico consesso Paola Giudice, dalla commissione pari opportunità presieduta da Lorena Alabiso e dall'assessorato ai servizi sociali, con l'assessore Valeria Caci. L'amministrazione comunale sostiene l'evento.