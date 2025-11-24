Quotidiano di Gela

La statua di Cerere illuminata di rosso contro la violenza sulle donne

Iniziativa in serata

A cura di Redazione Redazione
24 novembre 2025 09:14
Gela
Eventi
Gela. Nella giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in serata, dalle 18:30, la statua di Cerere, in piazza Umberto I, sarà illuminata di rosso. L'iniziativa è stata voluta dal presidente del civico consesso Paola Giudice, dalla commissione pari opportunità presieduta da Lorena Alabiso e dall'assessorato ai servizi sociali, con l'assessore Valeria Caci. L'amministrazione comunale sostiene l'evento.

