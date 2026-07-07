La Sicilia celebra la festa nazionale della Repubblica di Lituania, dialogo tra culture

Celebrato anche in Sicilia il 6 luglio, Giorno dello Stato della Repubblica di Lituania, attraverso due iniziative che raccontano il volto più autentico della cooperazione tra Italia e Lituania

PALERMO (ITALPRESS) – Celebrato anche in Sicilia il 6 luglio, Giorno dello Stato della Repubblica di Lituania, attraverso due iniziative che raccontano il volto più autentico della cooperazione tra Italia e Lituania: da una parte la quinta edizione della residenza artistica #LabasItalia Residence a Itala, nel Messinese, e dall’altra la giornata dedicata al progetto internazionale Hope for Football a Palermo. Due esperienze diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo tra comunità, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei giovani. Le iniziative confermano il crescente legame tra la Lituania e la Sicilia, un rapporto costruito negli anni attraverso cultura, arte, sport e relazioni umane. Un percorso che ha visto recentemente anche la presenza a Palermo dell’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, in occasione del concerto dedicato al compositore e artista lituano Mikalojus Konstantinas Ciurlionis al Teatro Massimo, ulteriore testimonianza della volontà di rafforzare il dialogo culturale tra i due territori.

La prima iniziativa rientra nel programma “Cultura Lituana in Italia 2025-2026”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e dal Lithuanian Culture Institute, sostenuto dal Consolato Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, guidato da Alessandro Palmigiano, e da numerosi partner italiani e lituani, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti culturali tra i due Paesi e valorizzare il ruolo delle comunità locali nella costruzione di relazioni internazionali durature. Dal 30 giugno al 7 luglio, a Itala, in provincia di Messina, si è svolta la quinta edizione della residenza artistica internazionale #LabasItala Residence, organizzata dalla Siauliai Art Gallery in collaborazione con il Lithuanian Culture Institute e con il Laboratorio di Attività Socioeducative LABAS, realtà fondata da Simona Crisafulli. La residenza ha trasformato un piccolo borgo siciliano in un luogo di incontro tra artisti del Nord della Lituania e comunità locale. Nove artisti provenienti dalla regione di Siauliai hanno partecipato a un percorso di ricerca, confronto e produzione artistica, vivendo il territorio e dialogando con i cittadini attraverso laboratori, incontri pubblici e momenti di condivisione. Nella stessa giornata Palermo ha ospitato uno dei momenti più significativi del Campo Estivo Internazionale 2026 “Italia-Lituania-Ucraina”, promosso da Hope for Football, progetto ideato e fondato da Stefano Piciulin, che utilizza il calcio come strumento educativo, sociale e di inclusione. Fino al 19 luglio il Campo Hope coinvolge oltre quaranta bambini e ragazzi provenienti dalla Lituania e dall’Ucraina in un percorso di sport, amicizia e crescita condivisa. La giornata palermitana è iniziata con la visita allo stadio Renzo Barbera, è proseguita a Isola delle Femmine con un momento di socializzazione e si è conclusa al Centro Sportivo Sant’Ernesto con la Mediterranean Hope Cup – Il Calcio che Unisce i Popoli, torneo che ha visto protagonisti i giovani partecipanti in una giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione, alla presenza del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il Campo Estivo Internazionale 2026 è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Hope for Football, Associazione Italiana Calciatori, Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Comune di Ficarra, Comune di Palermo, Consolato Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, Consolato Generale d’Ucraina a Napoli, Shakhtar Social Foundation del FC Shakhtar Donetsk, Nazionale del Mediterraneo SSD e numerosi partner istituzionali e associativi. Le attività proseguiranno fino al 19 luglio tra Palermo e i Nebrodi con laboratori, incontri e iniziative dedicate ai giovani partecipanti, confermando come arte e sport rappresentino due strumenti complementari per promuovere inclusione, cooperazione internazionale e dialogo tra i popoli. “Celebrare il Giorno dello Stato della Lituania attraverso iniziative come queste significa rafforzare un rapporto che va oltre le relazioni istituzionali e trova espressione nelle persone, nelle comunità e soprattutto nei giovani – dice il Console Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, Alessandro Palmigiano -. La cultura e lo sport sono strumenti straordinari di dialogo, perché consentono di conoscersi, superare le differenze e costruire amicizie autentiche. La Sicilia conferma così la propria vocazione all’accoglienza e al confronto tra popoli diversi”.

– foto ufficio stampa Consolato onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia –

(ITALPRESS).