La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina
A cura di Redazione
14 dicembre 2025 08:45
MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro stampa.
"Durante il giorno - ha dichiarato - il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Colpiti due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA