Quotidiano di Gela

La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro s...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2025 08:45
La Russia distrugge 9 punti di controllo droni e 8 stazioni Starlink in Ucraina -
Italia
Italpress
Condividi

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro stampa.

"Durante il giorno - ha dichiarato - il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Colpiti due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela