La Russa “Se Forza Italia chiede il bis di Schifani bisogna dargli attenzione”
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – Alla presidenza della Regione Siciliana “per il momento c’è Schifani. Io parto da un presupposto: se il partito che ha espresso il presidente della Regione per una tornata insiste e dice che vuole la seconda tornata, bisogn
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – Alla presidenza della Regione Siciliana “per il momento c’è Schifani. Io parto da un presupposto: se il partito che ha espresso il presidente della Regione per una tornata insiste e dice che vuole la seconda tornata, bisogna dargli attenzione. Non dico che bisogna per forza farlo, ma l’attenzione è giusto che ci sia. Aspetto di capire che cosa dice Forza Italia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna (Catania) di “Bar Italia”, iniziativa estiva di Fratelli d’Italia.
“Se Forza Italia dice Schifani si ragiona su Schifani. Se dice un altro nome dico può essere, ma ce ne possono essere anche altri di altri partiti. Questa è la mia visione”, ha aggiunto La Russa.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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Verificato il: 16 agosto 2026