Quotidiano di Gela

La Russa “Il 25 aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti Rsi”

MILANO (ITALPRESS) - "Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andai a rendere omaggio, portando rispetto con una corona, al monumento ai partigiani che c'è al cimitero di Milano e,...

A cura di Redazione Redazione
21 aprile 2026 10:35
La Russa “Il 25 aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti Rsi” -
Italia
Italpress
Condividi

MILANO (ITALPRESS) - "Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andai a rendere omaggio, portando rispetto con una corona, al monumento ai partigiani che c'è al cimitero di Milano e, poi, andai al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell'inaugurazione della 64ma edizione del Salone del Mobile, a chi gli chiedeva se festeggerà il 25 aprile. "Andai in forma privata perchè secondo me era un momento doveroso per una pacificazione che almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita mi sembra doverosa. E lo rifarei", ha aggiunto.

-Foto: ufficio stampa Senato-

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela