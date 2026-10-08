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La riforma della Legge elettorale passa alla Camera con 227 voti favorevoli

ROMA (ITALPRESS) - La riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, lo Stabilcum, passa alla Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Dai banchi della maggioranza è scattato l'applauso, ma...

A cura di Redazione Redazione
08 ottobre 2026 13:30
La riforma della Legge elettorale passa alla Camera con 227 voti favorevoli -
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ROMA (ITALPRESS) - La riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, lo Stabilcum, passa alla Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Dai banchi della maggioranza è scattato l'applauso, malumori e proteste tra le opposizioni. Con la nuova legge i partiti dovranno definire, prima del voto, il loro candidato premier, il premio di maggioranza scatterebbe soltanto se una coalizione superasse il 42 per cento dei voti, previsto un capolista bloccato e sei candidati sottoposti al voto di preferenza, per presentarsi alla competizione elettorale, le nuove formazioni dovrebbero raccogliere 6 mila firme in ogni collegio.

- Foto. IPa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 ottobre 2026

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