La regata Palermo-Montecarlo e Tasca d’Almerita, un binomio inscindibile

PALERMO (ITALPRESS) – La ventesima edizione della regata Palermo-Montecarlo è partita questa mattina dalle acque del Golfo di Mondello, di fronte alla sede storica del Circolo della Vela Sicilia, per poi attraversare oltre 500 miglia fino al suggestivo traguardo sotto la Rocca Grimaldi, nel Principato di Monaco. Ed anche quest’anno, Tasca d’Almerita accompagna la regata con il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo classificato in tempo reale. La collaborazione tra Tasca d’Almerita e la regata nasce da una convergenza naturale di valori: “amore per la Sicilia, rispetto per il paesaggio e dedizione alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini”, si legge in una nota.

Un legame che si riflette nel Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, istituito dal conte Giuseppe – grande appassionato di vela e tra i fondatori del Circolo della Vela Sicilia – assegnato al vincitore dei Line Honours, il primo sul traguardo in tempo reale. “Siamo nati sulla terra, ma viviamo circondati dal mare. In Sicilia, la vigna e il mare sono elementi dello stesso paesaggio culturale: entrambi esprimono biodiversità, bellezza ma anche bisogno di cura e attenzione. Oggi il Mar Mediterraneo è uno degli ecosistemi marini più minacciati al mondo: secondo le Nazioni Unite, pur rappresentando meno dell’1% delle acque oceaniche, ospita oltre il 10% della biodiversità marina globale (circa 17.000 specie marine). Ma è sempre più esposto a pressioni ambientali. Cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse, microplastiche e impatti umani lo rendono fragile. Proteggerlo significa proteggere la nostra identità, così come coltivare in modo sostenibile la terra significa rigenerare i territori anziché consumarli. La Palermo-Montecarlo è molto più di una regata: è un’occasione simbolica per ribadire che mare e terra devono dialogare, non solo convivere. Come azienda agricola siciliana, siamo orgogliosi di contribuire a costruire questa narrazione del Mediterraneo come luogo da custodire, non solo da attraversare”, dichiara Alberto Tasca, CEO di Tasca d’Almerita.

“Sostenere la regata – sottolinea la nota – è parte integrante della visione ambientale e sociale della storica cantina, che è promotrice e co-fondatrice della Fondazione SOStain Sicilia, che custodisce un programma di sostenibilità per la viticoltura siciliana basato su criteri scientifici, trasparenza e miglioramento continuo. Attraverso SOStain, Tasca d’Almerita adotta pratiche agronomiche ed enologiche volte a preservare la biodiversità, ridurre le emissioni e rigenerare i territori”. “Dal 2023, Tasca è anche certificata B Corp e Società Benefit, confermando l’impegno a generare un impatto positivo sull’ambiente, sulle comunità e sul futuro dell’agricoltura – evidenzia la nota -. Patrocinare la Palermo-Montecarlo non significa solo sostenere un evento sportivo di prestigio internazionale, ma affermare una visione culturale dove terra e mare non sono mondi separati, ma elementi di un unico ecosistema che merita rispetto, tutela e armonia”.

