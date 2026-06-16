La radicanza di "Uè-Eventi urbani": al via una tre giorni di arte, cultura, musica e confronti

La quarta edizione del Festival “Uè - Eventi Urbani” è pronta a partire

Gela. La quarta edizione del Festival “Uè - Eventi Urbani” è pronta a partire. Da giovedì 18 giugno a sabato 20 giugno tre giornate dedicate all’arte, la cultura e la riqualificazione urbana in centro storico. Si ritorna nei luoghi dell’edizione 2025, nell’area dell’ex convento delle Benedettine dove sorgerà un playground: un campo di basket 3vs3 tra i murales esistenti, realizzati nella passata edizione. Una nuova grande opera di street art che sarà realizzata da Mr. Pera, già autore dell’opera “Semper” in via Pisa. L’iniziativa, organizzata dal Civico 111, è stata presentata nel pomeriggio a Palazzo di Città. Tema scelto per questa edizione è “Radicanza. Pratiche di continuità urbana”: l’obiettivo, come spiegato da Roberto Collodoro in rappresentanza dell’associazione organizzatrice, è proseguire nel percorso avviato coltivando ancor di più il senso di appartenenza e l’impegno alla rigenerazione urbana. Simbolo scelto è una pianta, il rizoma, che non a caso sostiene l’idea della “restanza”. Molto ricco e caratterizzato da diverse attività, per grandi e piccoli, il programma degli eventi: start giovedì alle 18 con il primo talk nel cortile dell’ex convento delle Benedettine, seguirà l’inaugurazione del playground. In conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore ai beni culturali Romina Morselli e la presidente del consiglio Paola Giudice. Da parte loro un plauso verso l’impegno che il Civico 111 ha messo in campo in questi anni per la riqualificazione di diverse zone del centro storico attraverso l’arte e la bellezza. Il Civico 111 ha ringraziato l’amministrazione per il supporto e l’entusiasmo mostrato fin da subito nei confronti del progetto.

PARTNER

Centro Educativo Balù - Fibra Fair - FAI - Gruppo scout Agesci Gela 4 - Gela Basket - Lions Club ATC - SAI Gela MSNA

GOLD PARTNER (playground)

SP Group - Dama Group - Alpha Consulting

PARTNER TECNICI

Sun Eco Power - Il Tetto Cinici

PARTNER ISTITUZIONALE

Comune di Gela