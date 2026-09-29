La protesta dei trattori entra in città: agricoltori, "siamo stanchi non ce la facciamo più"

Gli agricoltori, da ieri, hanno avviato la loro protesta contro il caro carburante che li sta danneggiando ancora di più

Gela. La protesta degli agricoltori arriva in città. Proprio in questi minuti, decine di trattori sono stati parcheggiati nell'area adiacente alla rotonda stradale che immette sulla Gela-Catania, a poca distanza da palazzo di giustizia. Gli agricoltori, da ieri, hanno avviato la loro protesta contro il caro carburante che li sta danneggiando ancora di più. Gli operatori locali ribadiscono che non si fermeranno. "Non vogliamo morire di fame", dicono giunti in città. C'è stato l'assenso delle autorità al presidio in città.