La Polizia scopre un arsenale di armi in un garage a Catania, sequestrato anche un kalashnikov
Un vero e proprio arsenale di armi, sia comuni che da guerra, è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Catania
CATANIA (ITALPRESS) – Un vero e proprio arsenale di armi, sia comuni che da guerra, è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Catania. Il rinvenimento è avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un box in un complesso residenziale di via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio. Gli agenti della Squadra Mobile sono stati indirizzati dal cane poliziotto verso uno specifico box.
La successiva perquisizione ha fatto emergere, oltre a circa 200 grammi di marijuana, un ingente quantitativo di armi e munizioni. Sotto sequestro degli operatori sono finiti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole ù tra cui una penna-pistola ù e svariati proiettili. Nel locale erano presenti anche tre scooter rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza.
– foto ufficio stampa Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 26 giugno 2026