La passione che unisce: Cuore Biancazzurro regala venti abbonamenti all’Oratorio Don Bosco

L'iniziativa è nata dall'idea di un benefattore anonimo della community, che ha acquistato le tessere chiedendo allo staff di destinarle a una realtà locale.

Gela. Un bellissimo gesto di generosità e passione per i colori biancazzurri: domenica, la community di Cuore Biancazzurro ha consegnato venti abbonamenti per le partite del Gela Calcio all'Oratorio Parrocchiale Don Bosco, destinati a giovani appassionati tra i 13 e i 16 anni.

L'iniziativa è nata dall'idea di un benefattore anonimo della community, che ha acquistato le tessere chiedendo allo staff di destinarle a una realtà locale. In sinergia con Don Antonio Lauretta, la scelta è ricaduta sull'oratorio di San Domenico Savio per promuovere i valori dello sport e avvicinare i più giovani alla squadra della propria città.

Alla consegna hanno partecipato i rappresentanti di Cuore Biancazzurro — Gaetano Mulè, Claudio Mezzasalma, Davide Di Maggio e Andrea Saluci — insieme a una delegazione di ragazzi che ora potranno sostenere la squadra direttamente dagli spalti. Un piccolo grande esempio di come la passione sportiva possa trasformarsi in un dono concreto per la comunità: da domenica, in curva, ci saranno venti giovani tifosi in più.