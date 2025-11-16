Quotidiano di Gela

La Nuova Città Gela non si ferma, regola 3-0 Palmi: vetta consolidata

Sesta vittoria di fila per le gelesi

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
16 novembre 2025 21:35
Gela
Sport
Gela. Ennesima prestazione di alto livello da parte dell’Ecorigen Nuova Città di Gela. La sesta perla del campionato arriva contro la Pallavolo Franco Tigano di Palmi, sconfitta agevolmente per 3-0 (25-14, 25-13, 25-20 i punteggi dei parziali). Ammontano a diciotto i set vinti, mentre quelli persi rimangono a zero. Sinonimo di grande concentrazione e costanza da parte delle atlete giallorosse, ancora in vetta alla classifica al fianco dell’Orlandina Volley, nuovamente vittoriosa e ancora agganciata all’Ecorigen Nuova Città di Gela.

