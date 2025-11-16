La Nuova Città Gela non si ferma, regola 3-0 Palmi: vetta consolidata
Sesta vittoria di fila per le gelesi
A cura di Giovanni Indovina
16 novembre 2025 21:35
Gela. Ennesima prestazione di alto livello da parte dell’Ecorigen Nuova Città di Gela. La sesta perla del campionato arriva contro la Pallavolo Franco Tigano di Palmi, sconfitta agevolmente per 3-0 (25-14, 25-13, 25-20 i punteggi dei parziali). Ammontano a diciotto i set vinti, mentre quelli persi rimangono a zero. Sinonimo di grande concentrazione e costanza da parte delle atlete giallorosse, ancora in vetta alla classifica al fianco dell’Orlandina Volley, nuovamente vittoriosa e ancora agganciata all’Ecorigen Nuova Città di Gela.