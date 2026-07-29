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La Nuova Città di Gela pesca dalla Serie C: ufficiale l’arrivo di Cesarini

Stabilmente al Civitavecchia dal 2020, l’atleta ha collezionato una promozione dalla Serie D alla C e cinque campionati di C consecutivi.

A cura di Redazione Redazione
29 luglio 2026 13:00
La Nuova Città di Gela pesca dalla Serie C: ufficiale l’arrivo di Cesarini -
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Gela. Colpo di prospettiva per la Nuova Città di Gela, che accoglie il libero classe ‘06 Flaminia Cesarini. Stabilmente al Civitavecchia dal 2020, l’atleta ha collezionato una promozione dalla Serie D alla C e cinque campionati di C consecutivi. Per lei si aprono adesso le porte del campionato di Serie B2, a cui prenderà parte con la casacca giallorossa della Nuova Città di Gela.

“Sono davvero entusiasta e motivata di iniziare questa nuova avventura con l'Eco-Rigen Nuova Città di Gela. Fin dai primi contatti ho percepito le grandi ambizioni della società e il calore dell'ambiente - afferma l’atleta ai microfoni del club -. Vengo da anni intensi e ricchi di sfide, e non vedo l'ora di mettere la mia esperienza e tutta la mia grinta a disposizione della squadra e dello staff per raggiungere insieme traguardi importanti. Un saluto speciale a tutti i tifosi, ci vediamo presto al palazzetto”.

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