"La nostra opposizione propositiva non è un sostegno a Di Stefano", Cafa': "Mai con Mpa, De Luca e Azione"

L'opposizione "propositiva" di Cafa' tutto sembra salvo che un assist a Di Stefano e alla sua giunta

Gela. "Un'opposizione propositiva come la nostra non equivale assolutamente a un sostegno all'amministrazione comunale". In una fase di notevole peso, politico e amministrativo, per il sindaco Terenziano Di Stefano e per la sua giunta, da "Controcorrente" il consigliere Paolo Cafa' ribadisce che la linea continuerà ad essere di valutazione attenta degli atti, certamente distante da un accordo con la maggioranza. "Da quando mi sono insediato - sottolinea - non ho mai cambiato l'approccio. Tutti gli atti vanno analizzati punto per punto. Il nostro gruppo è stato l'unico a dire no alle compensazioni Eni destinate a finanziare gli eventi estivi mentre il centrodestra si è astenuto o in alcuni casi ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati d'accordo sul fatto di destinare oltre un milione di euro delle compensazioni, in tre anni, per gli eventi. La città ha altre priorità. Così come non abbiamo mai condiviso le scelte fatte nella vicenda Poggio Arena, sulla quale pesano ragioni di diritto e ambientali". Per il resto, quella di "Controcorrente" rimane un'opposizione comunque non legata al centrodestra. "Siamo una forza di sinistra - continua Cafa' - io ho ancora la tessera di Sinistra italiana che non è affatto in contrasto con quelle che sono le ragioni politiche alla base di "PeR" e ora di "Controcorrente". Non ho mai lasciato i lavori d'aula come fanno invece i consiglieri di centrodestra, soprattutto sugli atti finanziari". Fuori da Palazzo di Città, il dialogo tra il primo cittadino, la sua maggioranza (principalmente quella di "marca" progressista), e "Controcorrente", non ha mai trovato la spinta giusta e il dirigente regionale del gruppo di La Vardera, Miguel Donegani, non lo ha nascosto. "Noi potremmo stare in un progetto di chiara matrice di centrosinistra - aggiunge Cafa' - ci fu un tentativo in passato ma non saremo noi a bussare alla porta del sindaco. Il nostro gruppo, politicamente, non ha nulla da condividere con forze di centrodestra come l'Mpa, Sud chiama nord e Azione, che fanno parte della coalizione del primo cittadino". L'opposizione "propositiva" di Cafa' tutto sembra salvo che un assist a Di Stefano e alla sua giunta. Ad eccezione dell'intesa per le provinciali di un anno fa, per il resto le distanze dall'amministrazione comunale sono sempre state nette.