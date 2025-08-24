La nave Mediterranea fa sbarcare 10 migranti a Trapani: “Gli esseri umani non siano trattati come merce”

TRAPANI (ITALPRESS) & La nave Mediterranea ha fatto sbarcare a Trapani dieci migranti soccorsi in mare, disobbedendo all& del Viminale di dirigersi a Genova. L& ha motivato la decisione spiegando che i naufraghi avevano bisogno

TRAPANI (ITALPRESS) – La nave Mediterranea ha fatto sbarcare a Trapani dieci migranti soccorsi in mare, disobbedendo all’ordine del Viminale di dirigersi a Genova. L’Ong ha motivato la decisione spiegando che i naufraghi avevano bisogno di cure urgenti.

“Alle ore 20:45 di ieri, Mediterranea ha attraccato al porto di Trapani, disobbedendo all’ordine del Viminale di dirigersi a Genova per far sbarcare con urgenza le dieci persone che abbiamo soccorso. Ora sono al sicuro e potranno ricevere le cure mediche e psicologiche adeguate. Nonostante l’ordine del Viminale che ci ha assegnato come porto di sbarco Genova, abbiamo deciso di attraccare a Trapani”. Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans. “Siamo consapevoli delle conseguenze che questa decisione può comportare in un contesto in cui le operazioni di soccorso vengono sanzionate e criminalizzate, mentre i trafficanti di esseri umani e le violazioni sistematiche dei diritti umani restano impunite – prosegue Mediterranea -. Tuttavia non possiamo accettare una visione del mondo in cui gli esseri umani sono trattati come merce. Resistere a questa deriva significa difendere la nostra stessa umanità. E noi, come sempre, abbiamo scelto di farlo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).