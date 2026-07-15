La morte dell'architetto Gennuso: il cordoglio della politica e della sfera familiare

Politica e affetti familiari dell'architetto Gennuso

Gela. La morte dell'architetto Rossano Gennuso ha tristemente colpito la comunità politica che aveva avuto modo di apprezzarlo negli anni ma anche chi lo conosceva, oltre la passione per la cosa pubblica. I dem si dicono “profondamente toccati dalla scomparsa di un professionista che ha dato tanto della sua tenacia politica all'area nella quale si è sempre rivisto. Ci uniamo al cordoglio della sua famiglia”. L'esponente regionale “Controcorrente” Miguel Donegani, in una nota, fa sapere che “conoscevo Rossano Gennuso da quando ero bambino. Nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane e il senso delle istituzioni, che ha espresso anche attraverso il suo impegno come consigliere comunale e presidente dell’Asi. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Alla moglie, ai figli, a tutti i familiari e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sentite condoglianze, unite a quelle della mia famiglia e di tutto il movimento “Controcorrente-PeR”. Che possa riposare in pace”. Nella sua sfera privata e familiare, Gaetano Rosa e tutta la famiglia Improta, “si stringono a Patrizia, Nicolò, Franca e Roberta per la dolorosa perdita del caro Rossano Gennuso”.