La memoria dell'eroe di guerra Giovanni Guccione, autorità gli hanno reso onore

Giovanni Guccione si distinse per il coraggio dimostrato durante i combattimenti sul fronte dell’Isonzo

Gela. La città ha reso omaggio al tenente Giovanni Guccione, eroe della Prima Guerra Mondiale, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, morto il 21 ottobre 1915 durante la terza battaglia dell’Isonzo, a Cave di Selz, nel territorio di Monfalcone. La cerimonia commemorativa si è svolta stamani alla presenza dei familiari del Caduto e delle autorità civili e militari locali. Il primo momento si è tenuto alle 10:30 in piazza Martiri della Libertà, con la resa degli onori e la deposizione di una corona di alloro in memoria del militare. Successivamente, alle 11, i partecipanti si sono spostati presso il murales dedicato al tenente Guccione, dove la nipote Epifania Guccione ha deposto un omaggio floreale, rinnovando il legame della famiglia con la memoria dell’ufficiale. La commemorazione è proseguita alle 11:30 nella chiesa di San Giacomo, con la celebrazione della Santa Messa. Ufficiale del 76º Reggimento Fanteria, appartenente alla Brigata Napoli, Giovanni Guccione si distinse per il coraggio dimostrato durante i combattimenti sul fronte dell’Isonzo. Secondo la ricostruzione delle sue gesta, affrontò i reticolati nemici strappandoli a mani nude, prima di cadere in combattimento il 21 ottobre 1915. La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e riconoscenza nei confronti di un militare che sacrificò la propria vita durante la Grande Guerra, mantenendo vivo il ricordo del suo valore e del suo esempio per le nuove generazioni.