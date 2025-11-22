La Lions Dance brilla in Italia e Macedonia

Risultati straordinari al Campionato Nazionale CSN di Roma e alla competizione internazionale in Macedonia

Gela. Un weekend da incorniciare quello del 15 e 16 novembre per la Lions Dance, impegnata contemporaneamente su due palcoscenici di altissimo livello: il Campionato Nazionale CSN di Roma, una delle gare più prestigiose nel panorama italiano, e una delle competizioni più importanti a livello internazionale ospitata in Macedonia, dove gli atleti si sono confrontati con ballerini provenienti da tutto il mondo. La scuola gelese è tornata a casa con una pioggia di risultati eccellenti che confermano il valore tecnico e la crescita costante dei suoi giovani talenti.

Una prestazione eccezionale per gli atleti impegnati nella competizione internazionale. La coppia Gerbino Gioele – Chantal Lipomi ha conquistato una splendida finale nella WDSF (World Dance Sport Federation), chiudendo al 6º posto in una gara di altissimo livello.

Bravissima anche Chantal Lipomi che, nella categoria solo latin Junior 2 WDSF, ha ottenuto un prestigioso 8º posto su 40 atlete partecipanti, raggiungendo inoltre un eccellente 4º posto nella Coppa Macedone.

Risultati di altissimo prestigio anche per Giulia Federico, che nel solo latin Junior 2 WDSF si è classificata 4ª su 40 concorrenti, conquistando poi la medaglia d’oro nella Coppa Macedone.

Un’altra conferma arriva da Chloé Giannone, che nella categoria 8/9 solo latin WDSF ha ottenuto una splendida medaglia d’argento, ribadendo il proprio status di una delle giovani atlete più forti a livello internazionale.

Parallelamente, al Campionato Nazionale CSN di Roma, gli atleti Lions Dance hanno confermato la loro competitività anche sul territorio italiano.

Matteo Diguardo ha conquistato un ottimo 4º posto nella categoria 16/18 classe C solo latin. Carlotta Ascia ha portato a casa una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria 12/13 classe C solo latin. Sofia Scerra ha ottenuto la medaglia d’argento nella 14/15 classe C. Federica Ventura si è imposta con grande grinta vincendo la medaglia d’oro nella categoria 14/15 classe B.

I maestri Antonino e Mirko Runza hanno espresso profonda soddisfazione per i risultati ottenuti dai loro allievi: “Risultati frutto di impegno, costanza, determinazione e tantissimo lavoro. Siamo orgogliosi di ciò che hanno dimostrato in entrambe le competizioni”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai genitori, per la fiducia e il sostegno continuo.

La Lions Dance conferma così la sua crescita e l’eccellenza della propria scuola, continuando a lavorare con un unico obiettivo: portare i propri atleti sempre più in alto.