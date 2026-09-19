La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa

VENEZIA (ITALPRESS) - La Lazio batte il Venezia 2-0 al 'Penzò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelest...

VENEZIA (ITALPRESS) - La Lazio batte il Venezia 2-0 al 'Penzò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Gattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di cinque partite con zero punti e 13 gol incassati. Decisive le reti di Zaccagni e Noslin, ma sulla quarta vittoria stagionale dei biancocelesti c'è anche la firma di Mandas. L'estremo difensore prima commette il fallo da rigore su Correia che illude il 'Penzò, poi blinda la saracinesca. Dagli undici metri si presenta Yeboah che si fa ipnotizzare dal portiere greco, che si supera in altre tre occasioni nel primo tempo: prima sulla conclusione potente dal limite di Sohm, poi sul mancino piazzato di Adams e infine sul sinistro di Hainaut. Nella ripresa la Lazio parte forte e trova il vantaggio nella stessa porta che dagli undici metri era stata stregata per il Venezia. A commettere il fallo da rigore è proprio Yeboah che entra in modo scomposto su Taylor, spingendo Sozza ad indicare il dischetto: Zaccagni si prende il pallone e realizza il suo primo gol in campionato della stagione. Al 60' la Lazio raddoppia. Su cross di Nuno Tavares dalla sinistra, Noslin trova il tempo di testa e batte Stankovic. Il Venezia fatica a reagire, se non con le iniziative di Adams che al 64' tenta una conclusione da posizione defilata, ma il suo mancino termina sull'esterno della rete. Al 71' il nigeriano vola verso la porta, resiste alla carica di Provstgaard ma non riesce a dare forza al tiro. Troppo timida la reazione del Venezia. La Lazio è solida e vince la terza trasferta su tre della stagione. Alla ripresa del campionato i biancocelesti ospiteranno il Monza. Per il Venezia si apre la fase delle riflessioni alle porte di due settimane di lavoro che porteranno i lagunari a sfidare l'Atalanta nella sesta giornata di campionato. Yeboah e compagni hanno lasciato il campo tra i cori di contestazione.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).