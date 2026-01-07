La guida in città del gruppo "Indipendenza" va all'avvocato Cagnes

Il gruppo "Indipendenza", a livello nazionale fa riferimento all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, figura storica della destra che oggi però non si inserisce più nel modello attuale di Fratelli d'Italia

Gela. Nel centrodestra locale, ancora in cerca di unità e di un progetto condiviso, si inserisce pure il gruppo "Indipendenza", che a livello nazionale fa riferimento all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, figura storica della destra che oggi però non si inserisce più nel modello attuale di Fratelli d'Italia. In città, il ruolo di responsabile locale è stato affidato all'avvocato Francesco Cagnes. Lo conferma il referente provinciale Gaetano Minardi. "Gela continua a rispondere positivamente all’interesse crescente verso il movimento "Indipendenza", guidato da Gianni Alemanno. Prosegue infatti la crescita del circolo gelese, grazie all’adesione di numerose persone motivate e desiderose di contribuire alla costruzione di una politica diversa e più vicina al territorio. In questo percorso si distingue il lavoro incessante di Gaetano Minardi, responsabile provinciale del movimento, impegnato nella ricerca e nel coinvolgimento di cittadini pronti a riaccendere la fiamma della passione politica che da sempre lo contraddistingue", si legge in una nota. "La nomina di Cagnes è stata accolta con favore anche a livello regionale. Adriana Cavasino, responsabile della Sicilia occidentale, ha espresso il proprio apprezzamento, augurando all’avvocato Cagnes un proficuo lavoro per la crescita e il radicamento del movimento Indipendenza sul territorio", fanno sapere dal gruppo.