La grande sfida di Serie A e le statistiche del Fantacalcio

La parola d'ordine del campionato 2025/2026 è qualità, a giudicare dalla ressa nella top 4 e anche dalle sorprese che dalla zona salvezza infastidiscono le big. Nel palinsesto Antepost dei siti scommesse di calcio come betfair , le quote sono tutte a favore del Napoli, con l'Inter che si è stabilizzata e la Roma che punta al colpaccio. Tra le candidate alla vincere il campionato c'è anche il Milan di Allegri.

Il Biscione in costante ripresa: ecco il miglior attacco del campionato

Dopo le due sconfitte l'Inter sembra rinata, non solo in Champions ha esordito alla grande, ma si propone già in campionato con il reparto offensivo più audace e una media realizzativa che sfiora i tre gol per match. La quota del palinsesto Antepost Inter vincente è fissata a 3.5, le statistiche sono tutte a favore dei Nerazzurri.

Allegri non fa sconti: il Diavolo è assetato di punti

È tutto un Milan show, tra giacche volanti, record di traverse e pali colpiti, una vittoria strepitosa contro il Napoli e un'altra vittoria sfiorata contro la Juve: soltanto per l'errore di Pulisic dal dischetto. Gli ingredienti per un trionfo leggendario ci sono tutti, i valori delle quote dei Rossoneri sono scesi in picchiata da 11 a 3.5 e il Diavolo rientra nella top 4 delle favorite.

Lupa difensiva che non sbaglia un colpo

La Roma del Gasp sta andando forte e si presenta in questa stagione con il miglior reparto difensivo, basti pensare che nei primi sei match ha subito solo due reti. I Giallorossi stanno allungando su Juve e Inter, mentre puntano al Napoli per lasciare un segno indelebile nella storia della Serie A.

Azzurri di Conte favoriti assoluti

C'è poco da aggiungere quando si parla delle squadre di Conte, il Napoli vola in campionato e in Champions ha dimostrato di poter stare al passo anche contro il City.

La stagione è ancora lunga e servirà tutta la tenacia per superare le concorrenti. Tra Roma, Milan, Inter e Juve ci sarà una vera rissa a suon di gol quest'anno, proprio per agguantare un posto in Champions, con scudetto omaggio per chi saprà gestire al meglio le energie.

Statistiche per il Fantacalcio: ecco i migliori calciatori

Tra i giocatori che hanno preso più bonus al Fantacalcio nel palinsesto delle scommesse online sui marcatori, spicca Bonny dell’Inter, con una fantamedia voto di 9 che comprende 2 reti e 3 assist nelle prime 4 gare disputate, in cui è andato a voto.

Nonostante il rigore sbagliato, Pulisic resta il secondo miglior fantacalciatore con una fantamedia di 8.75, che comprende 4 reti e 2 assist. La terza posizione è dell’interista Thuram con 8.7 secco, grazie ai bonus presi dai 3 gol e 1 assist realizzati. Segue nella fantaclassifica Nico Paz del Como a quota 8.58, 3 reti e 2 assist per lui, stiamo parlando del miglior centrocampista in assoluto della categoria. Anche Orsolini si impone come centrocampista top con una media di 8.42 e 4 gol segnati.