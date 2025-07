La Giunta comunale di Palermo ha approvato il progetto di riqualificazione di piazza Acquasanta

PALERMO (ITALPRESS) & La Giunta comunale di Palermo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione territoriale e ambientale di piazza Acquasanta, uno degli interventi strategici per il rilancio del nostro litorale e della vivibilità urb

PALERMO (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Palermo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione territoriale e ambientale di piazza Acquasanta, uno degli interventi strategici per il rilancio del nostro litorale e della vivibilità urbana.

L’intervento, per un importo complessivo progettuale di euro 3.288.000,00, punta a valorizzare uno degli angoli più suggestivi della costa palermitana, con opere che riguarderanno il recupero paesaggistico, il miglioramento della viabilità, l’arredo urbano, il verde pubblico, l’illuminazione e il sistema di raccolta delle acque. Un progetto atteso da anni che oggi finalmente prende forma grazie a un lavoro sinergico tra uffici tecnici, assessorati competenti e BB.CC.AA. L’Amministrazione ha candidato l’opera per il finanziamento nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027, promosse dalla Regione Siciliana.

“Con questo intervento restituiamo decoro, accessibilità e bellezza a un’area storicamente trascurata ma di grande valore per la città” – lo dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando – “La riqualificazione dell’Area prospiciente il porticciolo di Acquasanta rientra in una più ampia visione di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in tutta la città. È un intervento che parla di rispetto per il territorio, di rilancio delle periferie costiere e di riconnessione tra cittadini e mare. Restituiremo alla comunità un luogo identitario, valorizzato e fruibile, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo sostenibile”.

-Foto Comune di Palermo-

(ITALPRESS).