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La giovane gelese Giuditta Cascino selezionata per la fase finale del premio canoro "Mia Martini"

Il suo nuovo singolo ha trovato i favori degli esperti e di chi ha avuto modo di votarlo ascoltandolo in streaming

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2026 08:48
La giovane gelese Giuditta Cascino selezionata per la fase finale del premio canoro "Mia Martini" - Giuditta Cascino
Giuditta Cascino
Gela
Attualità
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Gela. La giovane artista gelese Giuditta Cascino è stata selezionata per la fase finale del premio canoro “Mia Martini-Nuove proposte per l'Europa 2026”. Il suo nuovo singolo ha trovato i favori degli esperti e di chi ha avuto modo di votarlo ascoltandolo in streaming. Ventidue giovani artisti adesso avranno la possibilità di andare avanti per giocarsi i riconoscimenti finali.

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