La giovane gelese Giuditta Cascino selezionata per la fase finale del premio canoro "Mia Martini"
Il suo nuovo singolo ha trovato i favori degli esperti e di chi ha avuto modo di votarlo ascoltandolo in streaming
A cura di Redazione
26 agosto 2026 08:48
Gela. La giovane artista gelese Giuditta Cascino è stata selezionata per la fase finale del premio canoro “Mia Martini-Nuove proposte per l'Europa 2026”. Il suo nuovo singolo ha trovato i favori degli esperti e di chi ha avuto modo di votarlo ascoltandolo in streaming. Ventidue giovani artisti adesso avranno la possibilità di andare avanti per giocarsi i riconoscimenti finali.