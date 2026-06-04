La gelese Sun Eco Power insignita dell’NSA Integrity Award a Palazzo della Borsa di Milano

Per il terzo anno consecutivo l’azienda siciliana ottiene il riconoscimento per sostenibilità, legalità e affidabilità, , confermando il valore di un percorso imprenditoriale nato in Sicilia e oggi riconosciuto in ambito nazionale .

MILANO. Le imprese del Sud Italia continuano a dimostrare di poter competere ai massimi livelli nazionali quando investono in qualità, innovazione e cultura d’impresa. È il caso di Sun Eco Power, azienda specializzata in efficientamento energetico e soluzioni per la transizione energetica, che oggi è stata insignita dell’NSA Integrity Award 2025 nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso il Palazzo della Borsa di Milano.

A ritirare il riconoscimento è stato l’Amministratore Delegato Crocy Maganuco, che ha rappresentato l’azienda in una delle più prestigiose sedi dell’economia italiana.

Il premio certifica, per il terzo anno consecutivo, l’impegno di Sun Eco Power nel mantenere elevati standard di sostenibilità, affidabilità assicurativa, trasparenza e legalità, confermando la solidità di un

modello imprenditoriale orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.

«Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di orgoglio e responsabilità», ha dichiarato Crocy Maganuco. «In un mercato in continua evoluzione, crediamo che crescita economica, sostenibilità e rispetto delle regole debbano procedere insieme. Ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo conferma che la direzione intrapresa è quella giusta e rafforza la nostra visione di futuro».

L’NSA Integrity Award viene assegnato alle aziende che si distinguono per comportamenti virtuosi e per l’adozione di pratiche capaci di garantire trasparenza, sostenibilità e affidabilità nei confronti di

clienti, partner, istituzioni e stakeholder.

Per Sun Eco Power il riconoscimento assume un significato particolare.

Nata e cresciuta in Sicilia, l’azienda rappresenta oggi una testimonianza concreta di come le imprese del Mezzogiorno possano essere protagoniste nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile, contribuendo alla crescita economica del territorio e affermandosi in contesti nazionali di assoluto prestigio.

Il premio ricevuto a Milano conferma un percorso costruito negli anni attraverso investimenti, competenze tecniche e una visione imprenditoriale che pone al centro la responsabilità sociale d’impresa e

la transizione energetica.

In un momento storico in cui il sistema produttivo è chiamato ad affrontare sfide decisive legate all’energia, all’ambiente e alla competitività, il riconoscimento ottenuto da Sun Eco Power dimostra come il valore delle imprese del Sud possa emergere e distinguersi anche sui palcoscenici più autorevoli del Paese.