La frana di Niscemi nel cortometraggio "Terra madre" realizzato dagli studenti del liceo "Eschilo"

Un cortometraggio intenso che rimanda a emozioni forti attraverso le immagini e i versi finali di Quasimodo

Gela. Ha riscosso successo “Terra madre”, il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Classico “Eschilo” nell’ambito del progetto nazionale di cinemapoesia per la scuola “Versi di luce giovani - Se mi desti t’ascolto. Dalla Poesia al Cinema”. "Terra madre" è un lavoro dedicato alla popolazione di Niscemi colpita dalla frana e ha visto la collaborazione del sindaco Massimiliano Conti e dei cittadini niscemesi che erano presenti alle riprese effettuate dentro e fuori la zona franata. Insieme agli studenti a incarnare il simbolo della Terra madre è stata la prof.Laura Sanfilippo che, per dare forza a una narrazione che dal dolore porta alla speranza, ha accettato di girare delle scene con il corpo sepolto nella terra niscemese per intero ad eccezione del volto. Una parte anche a Cloe Di Dio, una bambina alunna della scuola San Francesco. Un cortometraggio intenso che rimanda a emozioni forti attraverso le immagini e i versi finali di Quasimodo quello realizzato dai liceali sotto la guida del regista Denis Nazzari e della tutor Rita Salvo. Gli organizzatori, durante la cerimonia finale al cinema Hollyvood, alla presenza del dirigente scolastico dell’Eschilo Maurizio Tedesco, hanno assegnato un riconoscimento speciale oltre che alla prof. Sanfilippo anche a Vincenzo Casa, un liceale che durante il percorso di formazione ha presentato bem quattro sceneggiature diverse. Il progetto guidato dalla responsabile scientifica Tiziana Spadaro, con la collaborazione di Elio Cassarino, Nausica Zocco e Giovanni Ragusa, è inserito nella cornice del 18° Festival Internazionale di Cinemapoesia "Versi di Luce" e finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Per il Liceo Eschilo è uno dei percorsi di Fsl proposti ai suoi studenti, un’ occasione per conoscere da vicino il linguaggio cinematografico e il mondo del cinema.