“La formula magica” di Nicola Oddati, un viaggio tra mistero e scienza

Il nuovo romanzo di Nicola Oddati è il terzo volume di una saga tra mistero e scienza. L’autore ha raccontato come il protagonista Pietro Majorana risolva enigmi grazie alle sue competenze matematiche.

Gela.Le competenze matematiche e scientifiche tornano ad essere il mezzo privilegiato attraverso il quale Pietro Majorana riesce a svelare un fitto mistero nel nuovo romanzo di Nicola Oddati, ''La formula Magica'', terzo volume di una saga avvincente che si snoda tra Palermo, Napoli, Milano e Londra. La presentazione è andata in scena alla Pinacoteca Comunale, trasformata per l’occasione in un luogo di confronto e riflessione sul legame tra scienza e narrazione. A dialogare con l’autore è stata la scrittrice gelese Maria Grazia Fasciana, che lo ha guidato nel racconto dei retroscena e dei personaggi della nuova opera. «Ho voluto portare sulla scena un protagonista capace di interpretare e risolvere la realtà attraverso la scienza e la logica» ha spiegato Nicola Oddati, sottolineando come il legame tra narrazione e competenze tecnico-scientifiche sia alla base della sua trilogia. «È stata una chiacchierata piacevole e intensa – ha commentato Maria Grazia Fausciana – che ci ha permesso di entrare nel cuore dei personaggi e dei luoghi evocati dal romanzo, facendo scoprire al pubblico la magia e l’intelligenza dei meccanismi che governano la trama». L’incontro rientra nel fitto programma promosso dall’assessorato alla Cultura e fortemente voluto dall’assessore Peppe Di Cristina, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani alla lettura e stimolare l’interesse per la narrativa e la cultura. «Appuntamenti come questo sono essenziali per far conoscere realtà letterarie di qualità e per trasmettere ai ragazzi l’importanza dei libri e della conoscenza» ha dichiarato Di Cristina. All’evento erano presenti anche la presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice, accompagnata da alcuni consiglieri, a conferma dell’attenzione e del sostegno dell’amministrazione per le iniziative culturali e per la promozione della lettura sul territorio.

Un incontro ricco di spunti e riflessioni, che lascia trasparire l’entusiasmo e la curiosità dei presenti e conferma la vitalità culturale di Gela e la capacità dei suoi spazi pubblici di accogliere e valorizzare scrittori e lettori.