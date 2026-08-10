La fontana della villa comunale rinasce con l'arte, connubio tra "Cambiamenti" e Civico 111

La collaborazione tra le due associazioni

Gela. Colore, identità, collaborazione, emozione. Ecco il nuovo volto della struttura della fontana nella Villa comunale, realizzata dai giovani artisti Luca Greco e Marta Pulici nell’ambito della collaborazione tra le associazioni Cambiamenti e Civico 111. "Come Aps cambiamenti abbiamo voluto fare questo dono alla città - dice il presidente dell’associazione Giuseppe Perna - nell’ambito dell'organizzazione del nostro evento “In Vino Ghelas”. Per questo abbiamo pensato alla collaborazione con il Civico 111, il cui impegno nella rigenerazione urbana in città ha generato progetti importanti come si può vedere in via Morello e in via Pisa e alle spalle dell’ex monastero delle Benedettine. Ringraziamo anche il sindaco Terenziano Di Stefano per la sua disponibilità e apertura nell’accogliere queste iniziative. Speriamo che sempre più realtà locali possano puntare sul valore della rigenerazione per migliorare la città". "Come Civico 111, ringraziamo di cuore gli amici dell’associazione Cambiamenti per averci dato l’opportunità di proseguire nel nostro impegno in favore della costruzione della bellezza nella nostra comunità. Crediamo che la rete fra le associazioni sia essenziale per continuare a crescere. Ci auguriamo che questo segno d’arte nella fontana possa presto essere seguito dall’attivazione della fontana stessa, da parte degli enti preposti, per abbellire ancor di più dei posti più belli della nostra città", fanno sapere i componenti di Civico 111, tra questi l'artista Roberto Collodoro, Gianni Romano e Lorenzo Leone.