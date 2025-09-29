La figlia morì per un incidente, Cassarino nominata referente dell'Associazione vittime della strada

Quanto accaduto alla figlia, fin dall'inizio, l'ha portata a intraprendere un percorso di sensibilizzazione, richiamando alla responsabilità e al rispetto delle norme del codice della strada e della sicurezza

Gela. Sua figlia, la quindicenne Vittoria Caruso, perse la vita a seguito di un incidente stradale che le causò conseguenze fatali. Per quei fatti, la scorsa settimana, si è concluso il giudizio di appello, con il concordato definito dalla difesa del giovane che era alla guida della vettura, a bordo della quale viaggiava la minore. Irene Cassarino è stata appena designata referente provinciale dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada. Quanto accaduto alla figlia, fin dall'inizio, l'ha portata a intraprendere un percorso di sensibilizzazione, richiamando alla responsabilità e al rispetto delle norme del codice della strada e della sicurezza. “Lavoreremo per sensibilizzare ancora di più e ho già avviato interlocuzioni con le istituzioni territoriali, anche in vista della giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada – spiega Cassarino – vogliamo stare nelle scuole per rafforzare le attività di educazione stradale. Nessuna madre e nessun padre dovrebbero mai patire il dolore atroce della perdita di un figlio, soprattutto se causata da chi, intenzionalmente o per superficialità, viola le regole della strada”. Irene Cassarino l'ha sempre sostenuto e adesso continuerà la sua azione attraverso l'associazione e una serie di iniziative in città e sul territorio.

In foto Irene Cassarno