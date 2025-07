"La festa del pane" , per riscoprire i sapori autentici del territorio

Dal 27 al 29 giugno stand, degustazioni e musica in viale Mediterraneo

Gela. Gela si prepara a celebrare una delle sue eccellenze più autentiche e identitarie: il pane. Non un pane qualunque, ma quello realizzato secondo le antiche tradizioni, con grani locali e metodi di panificazione artigianale tramandati da generazioni. Nasce con questa filosofia l’evento che si terrà dal 27 al 29 giugno nella splendida cornice di viale Mediterraneo, pensato per riportare al centro della scena il patrimonio gastronomico e culturale del territorio. La manifestazione sarà aperta ogni giorno dalle 18:00 alle 24:00 e offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori, profumi e tradizioni. Protagonista assoluto sarà il pane di Gela, realizzato con grani antichi siciliani, ma non mancheranno altri prodotti tipici: vino, miele, conserve, dolci, oli e tante altre specialità locali. Numerosi gli stand espositivi che animeranno viale Mediterraneo, trasformandolo in un villaggio del gusto all’aria aperta. Ogni produttore racconterà la propria storia, il legame con la terra e l’impegno nella valorizzazione del made in Gela, attraverso agricoltura, artigianato e piccola industria. Ad arricchire le serate, anche momenti di intrattenimento e spettacolo: band locali si esibiranno dal vivo, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e comunità. L’evento, infatti, non è solo una fiera gastronomica, ma un’occasione per riscoprire le radici e l’identità del territorio, promuovendo il talento e le risorse locali. L’iniziativa vuole essere anche un segnale di rinascita culturale ed economica: riscoprire il valore del pane artigianale significa recuperare un sapere antico, sostenere la filiera corta e incentivare forme di economia sostenibile e locale. Un invito rivolto a cittadini e turisti a guardare al futuro partendo dalle proprie radici.