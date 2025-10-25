La famiglia di don Samà lancia un appello "basta menzogne sui social"

La famiglia di don Nunzio Samà ha smentito con forza le voci infondate circolate sui social

Gela. All'indomani dell’aggressione subita dal parroco don Nunzio Samà nella chiesa del Carmine sono circolati alcuni post che insinuavano contenuti diffamatori sulle reali cause dell'aggressione. Insinuazioni già abbondandemente smentite dagli inquirenti che hanno immediatamente arrestato il colpevole dell'aggressione. Nonostante questo il post ha continuato a circolare. La famiglia di don Nunzio Samà ha voluto smentire con forza quanto riportato sui social. La famiglia dell’aggressore ha espresso pentimento e chiesto scusa, mentre il vicario foraneo don Luigi Petralia, dopo aver parlato con i familiari del sacerdote, invita alla calma e alla preghiera per la pronta guarigione del sacerdote.