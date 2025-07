La domenica dei verdetti, Gela e Nuova Città si giocano tutto

Gela Calcio e Nuova Città di Gela si giocano rispettivamente l’accesso al campionato di Serie D e a quello di Serie B2

Gela. Sarà una domenica che vale un’intera stagione di sacrifici, pathos ed emozioni vivide ed allo stato puro quella che ci aspetta domani. Gela Calcio e Nuova Città di Gela si giocano rispettivamente l’accesso al campionato di Serie D e a quello di Serie B2. Caso vuole che per entrambe la strada sia in salita in seguito agli sfavorevoli risultati maturati lo scorso weekend. Il Gela, dopo la disfatta in terra pugliese, ha la possibilità di sfidare nuovamente la giovane formazione di mister Lanotte con il beneficio del fattore campo. Saranno oltre 2000 i tifosi che assieperanno le platee dello stadio “Vincenzo Presti” per supportare Privitera e compagni, che si giocano una stagione intera in 90 minuti, esclusi i tempi supplementari. Di scena alle 16:30 la gara più importante degli ultimi anni per il calcio locale, che non vede il Gela in Serie D dal lontano 2019. Potrete seguire la diretta della sfida sulle nostre pagine Facebook e YouTube e su Telegela, canale 98 del digitale terrestre.

“Le finali non si giocano, si vincono - dichiara Alessandro Bonaffini, direttore sportivo del Gela - siamo sereni perché abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare il risultato. Ci si aspetta tanto dai ragazzi e sono convinto che il gruppo riuscirà a fare il proprio dovere”.

Strada in salita anche per la Nuova Città di Gela, chiamata domenica a far valere lo status di capolista proprio contro la squadra che si è piazzata al secondo posto nello stesso girone delle giallorosse. I due confronti fra le due compagini, prima della gara d’andata di sabato scorso, vedevano avanti la formazione gelese, due volte vittoriosa per 3-2. Il risultato dello scorso weekend, però, sfugge a qualsiasi logica. 3-0 per l’Original Kondor contro una Nuova Città di Gela non pervenuta e non scesa sul terreno di gioco. Fra le mura del PalaLivatino servirà un miracolo sportivo per riprendere in mano la finale e tentare una rimonta che avrebbe dell’incredibile. In caso di vittoria delle giallorosse al meglio dei cinque parziali, a prescindere dal punteggio, ci sarà un golden set di spareggio che decreterà chi è all’altezza del prestigioso torneo di Serie B2.

“La squadra sta bene - rassicura coach Massimo Bonaccorso - abbiamo dovuto lavorare tanto sul fattore mentale per via della sconfitta di Misterbianco che non ci ha dato grande fiducia. Spero che domani giocheremo una gara diversa rispetto a quella di sabato”.