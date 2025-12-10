La cucina italiana Patrimonio Unesco, Meloni “Siamo i primi al mondo”

ROMA (ITALPRESS) - La cucina italiana è stata proclamata oggi Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO dal Comitato Intergovernativo, a seguito della decisione presa dalle nazioni votanti.Questa m...

ROMA (ITALPRESS) - La cucina italiana è stata proclamata oggi Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO dal Comitato Intergovernativo, a seguito della decisione presa dalle nazioni votanti.

Questa mattina, al MASAF, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha atteso il verdetto assistendo alla nomina in diretta da New Delhi, insieme al sottosegretario del ministero della cultura Gianmarco Mazzi e ad alcuni studenti di 13 istituti alberghieri e di agraria. "La cucina italiana ha degli elementi che sono unici", ha detto Lollobrigida. "Oggi l'Italia entra nella storia".

Presente a New Delhi in rappresentanza dell'Italia, fra gli altri, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita in India.

"Oggi l'UNESCO ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perchè per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. E' molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza - commenta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio -. La nostra cucina nasce da filiere agricole che coniugano qualità e sostenibilità. Custodisce un patrimonio millenario che si tramanda di generazione in generazione. Cresce nell'eccellenza dei nostri produttori e si trasforma in capolavoro nella maestria dei nostri cuochi. E viene presentata dai nostri ristoratori con le loro straordinarie squadre - spiega Meloni -. E' un primato che ci inorgoglisce, e ci consegna uno strumento formidabile per valorizzare ancor di più i nostri prodotti e proteggerli con maggiore efficacia da imitazioni e concorrenza sleale. Già oggi esportiamo 70 miliardi di euro di agroalimentare, e siamo la prima economia in Europa per valore aggiunto dell'agricoltura. Questo riconoscimento imprimerà al Sistema Italia un impulso decisivo per raggiungere nuovi traguardi".

"Il Governo ha creduto fin dall'inizio in questa sfida e ha fatto la sua parte per raggiungere questo risultato, e ringrazio prima di tutto i Ministri Lollobrigida e Giuli per aver seguito il dossier. Ma è una partita che non abbiamo giocato da soli.

Abbiamo vinto questa sfida insieme al popolo italiano, insieme ai nostri connazionali all'estero, insieme a tutti coloro che nel mondo amano la nostra cultura, la nostra identità e il nostro stile di vita. Oggi celebriamo una vittoria dell'Italia. La vittoria di una Nazione straordinaria che, quando crede in sè stessa ed è consapevole di ciò che è in grado di fare, non ha rivali e può stupire il mondo. Viva la cucina italiana!Viva l'Italia!", conclude il premier.

