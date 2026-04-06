La coppia Romano-Murvana sul tetto d'Europa: successo anche per Rovetto

I ballerini gelesi mietono vittorie in campo internazionale. Grandi prestazioni pure in Grecia

Gela. A Blackpool, in Inghilterra, ieri si è concluso il Campionato Europeo Wdc di danze latino-americane. Nella struttura del Winter Garden, il duo gelese composto da Alessandro Romano e Nicole Murvana si è aggiudicato il titolo Europeo nella categoria U19 Rs. Entrambi hanno solo 15 anni e si sono confrontanti con oltre 50 coppie provenienti da tutta Europa. Giorgia Rovetto, nella disciplina solo Latin Style, ha centrato il titolo di campione europeo sia nei singoli balli che nelle combinate. I ballerini sono allievi dei maestri Rocco Romano e Graziana Romano della scuola di ballo "Calor Latino". Sono supervisionati dai professori Cosmo Tattoli e Alessio Tattoli del team "Vivo Latino". A marzo, invece, Alisya Cassarino, Karola Loggia, Sidney Ardore, Giorgia Rovetto, Carlotta Cassarino e Desy D’Alessandro, hanno partecipato a una competizione internazionale, tenutasi ad Atene, in Grecia, nella disciplina Solo Latin e hanno ottenuto vittorie in tutte le categorie. La loro maestra è Graziana Restuccia che si è detta "molto orgogliosa delle sue atlete e del loro rendimento". Il prossimo impegno all'estero ricadrà con la partecipazione ai campionati mondiali.