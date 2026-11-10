La conversione alla comparazione, Davide Catalano: “Costretti a trovare nuove soluzioni”

Dalle difficoltà del mercato energetico a una nuova opportunità di crescita: Davide Catalano ci racconta la metamorfosi della Cimet, oggi convertita al modello comparativo.

Gela. Il libero mercato sulla gestione di energia e servizi primari rischia di portare alla chiusura di diverse aziende legate principalmente alla monocommittenza: lo sa bene Davide Catalano, che con la sua azienda Cimet ha vissuto e sta tuttora vivendo un periodo di forte trasformazione inserendosi nel settore della comparazione. Una scelta quasi obbligata per evolversi e per garantire occupazione ai propri dipendenti. Ai nostri microfoni, lo stesso Catalano ci ha raccontato com’è maturata la scelta di cambiare in maniera significativa la fisionomia della propria azienda per sopravvivere.

“I tempi ci hanno portato a questa scelta. Il mercato libero ci costringe a trovare nuove soluzioni che i clienti ci chiedono da tempo perché la concorrenza si è fatta più spietata a causa della liberalizzazione del mercato elettrico - dichiara Catalano ai nostri microfoni -. La nostra scelta è stata quella di inserirci in questo mondo dei comparatori per dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere dei fornitori seri con prezzi più accessibili. La nostra decisione è stata obbligata per sopravvivere nel mondo del mercato elettrico di luce e gas, abbiamo aggiunto anche altri servizi come le polizze, il noleggio auto e i finanziamenti”.

Catalano ha poi proseguito spiegandoci come l’azienda stessa abbia vissuto il periodo di cambiamento. Una ventata di aria fresca che apre un nuovo capitolo nella storia dell’azienda locale e nella vita dello storico fondatore della Cimet, che con grande entusiasmo, nelle ultime settimane, ha dato il via a una nuova fase del proprio progetto. Mettendo a disposizione uno sportello fisico, la società ci tiene anche ad accompagnare i propri clienti in questa transizione e a garantirgli la stessa affidabilità promessa nel corso degli anni.

“Viviamo positivamente questo cambiamento perché c’è grande fermento, siamo in grado di poter dare delle risposte e questo ci incoraggia perché prima non potevamo farlo. L’effetto della liberalizzazione del mercato elettrico ci porta a una comparazione per soddisfare la domanda dei clienti - conclude -. Noi facciamo un filtro con decine delle società più importanti a livello nazionale, diamo garanzia e mettiamo a disposizione uno sportello fisico che permette alla gente di essere rassicurata da noi su quali scelte fare per poi essere accompagnata in questa fase di transizione coniugando efficienza e risparmio”.