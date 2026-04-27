La contesa per la droga e il tentato omicidio, disposta perizia per due coinvolti

Secondo gli inquirenti, la trasferta a Riesi del gruppo gelese sarebbe stata da legare a contrasti sorti per una compravendita di sostanze stupefacenti

Gela. In aula, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, si tornerà a giugno, per valutare le risultanze di una perizia, affidata a un esperto. Dovrà accertare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di due imputati, Manuel Gioralndo e Michael Giorlando. In abbreviato, rispondono del tentato omicidio di Riesi dello scorso anno, quando un gruppo di gelesi fece irruzione nell'abitazione dei fratelli, Roberto Prestifilippo e Oscar Prestifillippo. Nacque una colluttazione e partirono colpi di arma da fuoco. Rimasero feriti lo stesso Roberto Prestifilippo e la gelese Simona Maganuco, conosciuta come Ciro. In ospedale, a Mazzarino e a Gela, fornirono versioni del tutto discordanti rispetto ai fatti ricostruiti dai pm nisseni e dai carabinieri. Secondo gli inquirenti, la trasferta a Riesi del gruppo gelese sarebbe stata da legare a contrasti sorti per una compravendita di sostanze stupefacenti. I gelesi erano armati e il riesino Roberto Prestifilippo impugnò un'arma artigianale, secondo le perizie tecniche non idonea a fare fuoco, ragione che ha indotto i pm a escludere le contestazioni a suo carico. Nel procedimento, Prestifilippo, che venne intercettato pure durante i giorni del ricovero in ospedale per le ferite riportate, è parte civile, con il legale Giovanni Sanfilippo. I difensori dei due Giorlando hanno avanzato richiesta di perizia, accolta, che dovrà inoltre vagliare la capacità di entrambi di stare in giudizio. Tra gli imputati, anche Simona “Ciro” Maganuco e Simone Giorlando, che avrebbe fatto da palo nei pressi dell'abitazione dei Prestifilippo. A carico degli imputati, la contestazione più grave è di tentato omicidio. Sono rappresentati dai legali Filippo Spina, Carmelo Tuccio, Paolo Piazza e Gaetano Giunta.