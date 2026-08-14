La Cina potenzia gli equipaggiamenti per sicurezza e gestione delle emergenze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere lo sviluppo dell'industria delle attrezzature per la sicurezza e la risposta alle emergenze, sottoli...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere lo sviluppo dell'industria delle attrezzature per la sicurezza e la risposta alle emergenze, sottolineando il ruolo delle imprese leader nel rafforzare le capacità di risposta alle emergenze del Paese.

Il piano, pubblicato congiuntamente dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione e dal ministero della Gestione delle Emergenze, mira ad aumentare significativamente entro il 2030 le dimensioni del settore, le capacità tecnologiche, la qualità dei prodotti e i livelli di applicazione, con un valore della produzione nelle aree chiave pari a 1.400 miliardi di yuan (circa 206,22 miliardi di dollari).

Il documento chiede inoltre di realizzare progressi nelle tecnologie chiave, sviluppare un maggior numero di scenari applicativi e favorire la crescita di imprese leader competitive a livello internazionale entro il 2030.

Negli ultimi anni, l'industria cinese delle attrezzature per la sicurezza e le emergenze è cresciuta rapidamente, con un valore della produzione nelle aree chiave che ha superato i 1.000 miliardi di yuan nel 2025.

Nuove tecnologie e attrezzature sono state impiegate sempre più spesso nelle operazioni di soccorso e assistenza in prima linea. Durante la stagione delle alluvioni di quest'anno, droni e sistemi di comunicazione satellitare sono stati utilizzati per individuare i rischi presso le dighe e garantire le comunicazioni durante le emergenze, rendendo il controllo delle alluvioni e la risposta ai disastri più precisi ed efficienti.

A gennaio, una linea guida sulla promozione dell'innovazione nelle attrezzature per la gestione delle emergenze ha fissato obiettivi per realizzare progressi in oltre 20 tecnologie chiave, sviluppare più di 20 tipi di attrezzature innovative e ampliare l'applicazione di oltre 30 tipi di attrezzature avanzate entro la fine del 2027.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-