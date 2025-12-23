La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita
JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina martedì ha lanciato il razzo vettore Long March-12A Y1 da nord-ovest. Il secondo stadio è entrato nell'orbita prevista, ma il recupero del primo stadio non è riuscito.
