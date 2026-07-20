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La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelli

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha sviluppato oltre 400 modelli completi di robot umanoidi, pari a più della metà del totale mondiale, a conferma della rapida espansione del Paese nel sett...

A cura di Redazione Redazione
20 luglio 2026 19:23
La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelli -
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha sviluppato oltre 400 modelli completi di robot umanoidi, pari a più della metà del totale mondiale, a conferma della rapida espansione del Paese nel settore della robotica. Lo indicano i dati ufficiali diffusi oggi.

Nella prima metà dell'anno, i robot quadrupedi sviluppati in Cina hanno rappresentato quasi il 70% delle vendite globali, secondo i dati del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione.

(ITALPRESS).

Foto Xinhua-

Fact Check

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Verificato il: 20 luglio 2026

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