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La Cina accelera sul digitale e introduce l’IA nelle scuole

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina intende avviare l'iniziativa "AI Plus Education", con l'obiettivo di integrare l'intelligenza artificiale (IA) nelle aule fin dalle prime fasi, mentre il Pa...

A cura di Redazione Redazione
10 aprile 2026 18:35
La Cina accelera sul digitale e introduce l’IA nelle scuole -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina intende avviare l'iniziativa "AI Plus Education", con l'obiettivo di integrare l'intelligenza artificiale (IA) nelle aule fin dalle prime fasi, mentre il Paese accelera gli sforzi per sviluppare la tecnologia e adattare la sua economia a un futuro sempre più digitale.

Entro il 2030, la Cina punta a istituire un sistema completo di istruzione basato sull'IA che copra tutti i livelli scolastici e si estenda al pubblico più ampio, ha affermato oggi il ministero dell'Istruzione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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