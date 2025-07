La Casa del Volontariato di Gela protagonista alla Conferenza Nazionale del MoVI:

Una voce siciliana per il futuro del volontariato italiano

Frascati . Si è conclusa oggi a Frascati la Conferenza Nazionale del MoVI (Movimento di Volontariato Italiano), evento cardine nel percorso di rinnovamento e programmazione strategica del volontariato in Italia. Tra le realtà protagoniste, La Casa del Volontariato – rete territoriale di Gela ODV ha avuto un ruolo di primo piano, rappresentata dal suo Presidente, Gero Bongiorno.

L’iniziativa, intitolata “Siamo MoVimento! MOVI, il coraggio della condivisione”, ha riunito dal 27 al 29 giugno decine di organizzazioni e attivisti provenienti da tutta Italia. Scopo principale della Conferenza: avviare un confronto aperto sul “Documento per la Discussione verso l’Assemblea del 2026”, tappa fondamentale che porterà al rinnovo del Coordinamento nazionale del MoVI e alla definizione degli indirizzi strategici per il triennio a venire.

In questo contesto di riflessione collettiva, Gero Bongiorno ha portato con forza la voce del territorio gelese, arricchendo il dibattito con esperienze e proposte nate da una realtà che da anni opera in prima linea per la promozione della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale. La Casa del Volontariato di Gela, infatti, non solo è centro nevralgico per molteplici iniziative solidali locali, ma si propone anche come laboratorio di partecipazione democratica e rigenerazione comunitaria.

Il dibattito ha toccato temi profondi e attuali: dai diritti fondamentali – come il diritto alla salute, alla pace, all’educazione e all’innovazione – fino al bisogno crescente di territori accoglienti e relazionali, capaci di offrire libertà di espressione e opportunità concrete di partecipazione. In perfetta sintonia con la visione del MoVI, la Casa del Volontariato di Gela ha sottolineato la necessità di un volontariato che non si limiti a “curare le ferite”, ma che miri a trasformare le cause strutturali di esclusione e diseguaglianza.

“È stato un momento di confronto autentico e stimolante”, ha dichiarato Bongiorno. “Abbiamo bisogno di un volontariato politico nel senso più nobile del termine: capace di incidere, di proporre, di immaginare un Paese più giusto e solidale. Gela è pronta a fare la sua parte”.

La Conferenza ha rilanciato con forza l’idea di una cittadinanza planetaria, basata su solidarietà, rispetto per l’ambiente e inclusione. La Casa del Volontariato di Gela ODV, forte dell’energia della sua rete, si impegna a portare avanti questi principi sul territorio, costruendo alleanze, rafforzando il legame con le comunità e contribuendo con responsabilità al cammino nazionale del MoVI.

L’appuntamento ora è per il 2026, quando si terrà l’Assemblea Nazionale. Ma il lavoro continua già da oggi, nei territori, nei gruppi, nei quartieri: là dove il volontariato vero ha sempre messo radici.