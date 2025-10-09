La biblioteca comunale protagonista delle giornate FAI d’autunno

Proprio stamattina, in vista del grande evento si è tenuta la formazione degli “Apprendisti Ciceroni” che guideranno i visitatori e racconteranno i segreti e i tesori della biblioteca e degli ambienti ad essa collegati.

Gela. Le Giornate FAI d’Autunno tornano a regalare uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario culturale nella nostra città. Fulcro dell’attenzione per il prossimo weekend sarà la biblioteca comunale, che per un intero fine settimana ospiterà eventi che interesseranno diverse fasce della popolazione.

Proprio stamattina, in vista del grande evento si è tenuta la formazione degli “Apprendisti Ciceroni” che guideranno i visitatori e racconteranno i segreti e i tesori della biblioteca e degli ambienti ad essa collegati.

Il progetto Apprendisti Ciceroni, promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), dà agli studenti l’opportunità di diventare narratori attivi del proprio territorio. Attraverso un percorso formativo strutturato — che comprende lezioni, sopralluoghi e prove — i giovani acquisiscono competenze storiche, artistiche e narrative necessarie per condurre i visitatori alla scoperta dei luoghi che solitamente resterebbero “dietro le quinte”.

L’iniziativa non è solo una vetrina culturale: è un momento di formazione, cittadinanza e partecipazione attiva. I giovani che parteciperanno come ciceroni vivranno un’esperienza unica: imparare a comunicare, confrontarsi, assumersi un ruolo attivo nella valorizzazione del patrimonio comune. Inoltre, le Giornate FAI sono anche occasione di raccolta fondi a sostegno della missione del FAI: proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano.