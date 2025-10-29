Quotidiano di Gela

La band “Sugar Overdose” premiata a “Palazzo della Cultura” a Catania

Il quintetto della rock band gelese, la più giovane band in gara, ha ottenendo ben tre riconoscimenti alla festa universitaria "Di summer"

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
29 ottobre 2025 19:11
La band “Sugar Overdose” premiata a “Palazzo della Cultura” a Catania -
Attualità
Condividi

Gela. Gli Sugar Overdose, la giovane rock band “Made in Gela”, si sono distinti a Palazzo della Cultura in occasione del “Di-Summer”, ovvero la festa rock universitaria di apertura dell’anno accademico etneo. La band, trascinata dell’esuberante Giulia Di Dio(voce), accompagnata da Rosario Barone (basso), Mauro Brancato (tastiera), Simone Ruvio (chitarra) e Simone Cammarella (batteria), è stata capace di conquistare tre riconoscimenti: il premio “Social”, che garantirà la trasmissione del brano inedito su Radio Amore, il premio “Consulta”, che prevede inviti a esibirsi in locali ed eventi nel territorio catanese, e il premio “Miglior Chitarrista”, assegnato a Simone Ruvio che ha ritirato un assegno di € 200.

La scaletta della rock band gelese, la più giovane tra i partecipanti in gara, ha incluso tre brani. L’inedito “Che irrazionalità” e due cover: “All I wanted” e “Mi piacciono le nere”. L’iniziativa canora, promossa dalla Consulta Giovanile di Catania in collaborazione con Radio Amore e Officine Musicali, prevedeva sei categorie: Landscape, People, Street, Black and White, Sociale, Vita universitaria.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela