La band “Sugar Overdose” premiata a “Palazzo della Cultura” a Catania

Il quintetto della rock band gelese, la più giovane band in gara, ha ottenendo ben tre riconoscimenti alla festa universitaria "Di summer"

Gela. Gli Sugar Overdose, la giovane rock band “Made in Gela”, si sono distinti a Palazzo della Cultura in occasione del “Di-Summer”, ovvero la festa rock universitaria di apertura dell’anno accademico etneo. La band, trascinata dell’esuberante Giulia Di Dio(voce), accompagnata da Rosario Barone (basso), Mauro Brancato (tastiera), Simone Ruvio (chitarra) e Simone Cammarella (batteria), è stata capace di conquistare tre riconoscimenti: il premio “Social”, che garantirà la trasmissione del brano inedito su Radio Amore, il premio “Consulta”, che prevede inviti a esibirsi in locali ed eventi nel territorio catanese, e il premio “Miglior Chitarrista”, assegnato a Simone Ruvio che ha ritirato un assegno di € 200.

La scaletta della rock band gelese, la più giovane tra i partecipanti in gara, ha incluso tre brani. L’inedito “Che irrazionalità” e due cover: “All I wanted” e “Mi piacciono le nere”. L’iniziativa canora, promossa dalla Consulta Giovanile di Catania in collaborazione con Radio Amore e Officine Musicali, prevedeva sei categorie: Landscape, People, Street, Black and White, Sociale, Vita universitaria.