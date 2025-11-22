La 3B dell’I.C Romagnoli-Solito premiata dal Rotary per un fumetto sulla sostenibilità

Gli studenti, guidati dalla docente Maria Pia Umana, hanno realizzato un fumetto creativo e informativo dedicato alla lotta allo spreco alimentare, distinguendosi per originalità e impegno.

Gela. La classe 3B dell’istituto comprensivo Romagnoli solito si è aggiudicata il secondo premio nel concorso “Lo spreco alimentare: se lo conosci lo eviti”, iniziativa promossa dal Distretto Rotary Sicilia–Malta per sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità e dell’uso consapevole delle risorse alimentari.

Gli alunni guidati dalla docente Maria Pia Umana hanno scelto un linguaggio giovane e immediato, quello del fumetto, per spiegare in modo chiaro e creativo le cause e le conseguenze dello spreco alimentare.

Ieri mattina presso l’aula magna dell’istituto sI è svolta la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato gli esponenti rotariani che hanno guidato l’iniziativa contro lo spreco e per la tutela del pianeta.

Le tavole illustrate realizzate dagli studenti raccontano, con ironia e consapevolezza, le cattive abitudini più comuni e propongono soluzioni semplici e concrete: dalla corretta conservazione degli alimenti alla spesa responsabile, fino all’importanza di non buttare il cibo ancora buono.

La scelta del fumetto si è rivelata vincente: ha permesso agli studenti di sviluppare non solo contenuti di educazione civica e ambientale, ma anche competenze artistiche, narrative e digitali.

Il Rotary e la scuola ribadiscono così il valore della collaborazione tra istituzioni nel promuovere cultura, consapevolezza e impegno civile. I ragazzi della 3B dimostrano che l’educazione alla sostenibilità può diventare creativa, divertente e profondamente efficace.