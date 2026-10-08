L’11 ottobre Francesco Buzzurro porta al museo della nave il suo “one band man”

Per l’appuntament la disponibilità sarà particolarmente limitata: soltanto 140 posti per ciascuno dei due spettacoli. I biglietti sono acquistabili su iTicket e presso la Tabaccheria Amodeo

Gela. Sarà Francesco Buzzurro, con il suo progetto solistico “One Band Man”, il protagonista del prossimo appuntamento di Note al Museo & Pillole di Mare, in programma domenica 11 ottobre al Museo della Nave di Gela. L’esperienza prenderà il via direttamente all’interno del Museo, con la possibilità di visitare la Nave greca e i reperti archeologici dell’Area Archeologica di Bosco Littorio, prima di accedere alla sala che ospiterà il concerto. Buzzurro porterà in scena una particolare concezione della chitarra solista, trasformando lo strumento in una vera e propria architettura musicale. Il suo repertorio attraversa generi e tradizioni differenti: dal jazz alla musica classica, dalla tradizione siciliana alla musica brasiliana, passando per tango argentino, flamenco e sonorità mediterranee.

Il secondo appuntamento della rassegna ha già fatto registrare una risposta importante da parte del pubblico. Il Museo della Nave ha accolto Francesco Cafiso, accompagnato dalla chitarra di Marco Grillo, protagonisti di due spettacoli nel patio esterno dell’Area Archeologica di Bosco Littorio.

Il duo ha proposto un repertorio capace di valorizzare proprio il dialogo tra sax e chitarra, alternando composizioni originali e grandi pagine della storia del jazz. Cafiso ha conquistato il pubblico con la sua consueta capacità espressiva, mentre Marco Grillo ha contribuito a costruire un confronto musicale essenziale e raffinato tra i due strumenti. Una serata che ha trovato una cornice particolarmente significativa nel sito archeologico, confermando la volontà della manifestazione di mettere in relazione musica, patrimonio e cultura.

La risposta del pubblico ai due spettacoli ha confermato l’interesse per una proposta che porta artisti di rilievo in luoghi non convenzionali, trasformando gli spazi del patrimonio archeologico in scenari per nuovi percorsi culturali.

Ora i riflettori tornano sul Museo della Nave per l’appuntamento dell’11 ottobre con Francesco Buzzurro e il suo “One Band Man”.

Per l’appuntamento dell’11 ottobre la disponibilità sarà particolarmente limitata: soltanto 140 posti per ciascuno dei due spettacoli. I biglietti sono acquistabili su iTicket e presso la Tabaccheria Amodeo