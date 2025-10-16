L’ azienda gelese Sion tra le 94 imprese premiate al Campidoglio da “Industria Felix - L’Italia sostenibile che compete”

L’iniziativa, che ogni anno individua le imprese italiane più virtuose, mira a valorizzare esempi di solidità economica e attenzione alla sostenibilità nel tessuto produttivo italiano.

Roma. La Sion S.r.l., azienda gelese che opera nella costruzione e manutenzione di infrastrutture per ANAS e Autostrade per l’Italia, è tra le 94 imprese italiane premiate ieri al Campidoglio nell’ambito dell’ edizione 2025 del Premio Industria Felix ESG - L’Italia sostenibile che compete, inserto de Il Sole 24 Ore.

Il riconoscimento, assegnato sulla base di indicatori di gestione, affidabilità finanziaria e sostenibilità ESG, è promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Cerved, che elabora un algoritmo di competitività e un punteggio di affidabilità economico-finanziaria.

A ritirare il premio è stato l’amministratore Paolo Biundo, 35 anni. La Sion è attiva con cantieri in diverse regioni italiane e si caratterizza per un’età media del personale di appena 30 anni, oltre che per un sistema di gestione certificato e un rating di legalità a tre stelle.

L’iniziativa, che ogni anno individua le imprese italiane più virtuose, mira a valorizzare esempi di solidità economica e attenzione alla sostenibilità nel tessuto produttivo italiano. Tra le 94 imprese italiane, per la Sicilia oltre alla gelese Sion S.r.l. selezionata anche la Siracusana Irem S.p.A. (elenco completo disponibile sul Corriere della Sera nell’ edizione del 16/10/2025). L’evento è stato moderato da Elisa Isoardi (presentatrice Rai) e Lorenzo Lo Basso (Giornalista Rai News).