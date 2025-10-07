Kartodromo verso l’omologa Aci Sport con il supporto della Provincia

Una commissione del Libero consorzio di Caltanissetta, guidata dal presidente Walter Tesauro, ha fatto tappa nell'impianto provinciale di contrada Zai per stabilire le priorità di intervento.

Gela. Il kartodromo provinciale di contrada Zai potrebbe entrare nel circuito del campionato italiano karting. Una commissione del Libero Consorzio di Caltanissetta, guidata dal presidente Walter Tesauro, ha effettuato un sopralluogo per valutare gli interventi necessari all’adeguamento della rete a pastorale e al rilascio dell’omologa da parte di Aci Sport.

Presenti anche Rino Bellavia (capo di gabinetto), Gianluca Bruzzaniti (delegato provinciale allo sport) e Rosario Sorce (delegato ai lavori pubblici). L’impianto, affidato tramite gara alla società Finmedia srl, è tornato operativo dopo tredici anni di inattività e danneggiamenti. Da mesi ospita gare, trofei, eventi motoristici, sportivi e musicali.

Durante la visita, la commissione ha discusso il rifacimento dei 1260 metri di pista, la sistemazione delle pertinenze, il completamento dell’area parcheggio e l’introduzione di pensiline con pannelli solari per l’efficientamento energetico.

“Stiamo valutando investimenti su tutti gli impianti sportivi affidati e da affidare - ha dichiarato Tesauro - Il kartodromo di contrada Zai è incluso in questa analisi. L’obiettivo è favorire l’utilizzo sociale e sportivo delle strutture”.

Il progetto punta a rendere l’impianto una tappa ufficiale del karting nazionale come avvenuto dal 2005 al 2009 prima che una scellerata rappresentanza di appassionati decidesse di abbandonare l’allora campionato Fik (Federazione italiana karting), oggi Aci Sport, in favore di un progetto fallito miseramente dopo appena due anni.