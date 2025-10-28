Quotidiano di Gela

Karate, trionfo europeo per Giovanni Comes

Nell’Arena del Centro culturale e sportivo di Riga brilla la stella del talento gelese, che regala una vittoria alla Power Gym di Arcangelo Romano e a tutta la città.

28 ottobre 2025 17:36
Gela
Sport
Gela. Il giovanissimo Giovanni Comes si aggiudica il titolo di campione europeo WUKF World Karate. Nell’Arena del Centro culturale e sportivo di Riga brilla la stella del talentino gelese, che regala una vittoria alla Power Gym di Arcangelo Romano, che lo accompagna nel suo trionfale percorso sin dalle fasi iniziali. Nella categoria Kata Individual, l’undicenne si è distinto in mezzo ad avversari provenienti da ogni parte di Europa e ha portato a casa un successo che fa esultare tutta Gela.

