Kallas “Geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell’Artico”
ROVANIEMI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - L'Unione europea ha "bisogno di più rompighiaccio" per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, K...
ROVANIEMI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - L'Unione europea ha "bisogno di più rompighiaccio" per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. "Immagino che siamo tutti d'accordo, guardando alla situazione geopolitica, ai cambiamenti climatici e all'apertura delle rotte marittime, che abbiamo bisogno di avere più rompighiaccio", ha detto Kallas. L'Unione europea, ha poi ricordato, prevede in questi casi una procedura e dunque degli appalti. "Chi presenterà l'offerta migliore avrà l'appalto", ha concluso.
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/kallas-geopolitica-e-clima-ci-spingono-ad-avere-piu-rompighiaccio-nellartico/
Verificato il: 14 settembre 2026