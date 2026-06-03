Javadov (Sofaz) “L’Italia è la top destination in Ue per i nostri investimenti”

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) - L'Italia è il Paese "numero uno" all'interno dello spazio europeo per operare investimenti, secondo la visione del Fondo petrolifero statale della Repubblica dell'Azer...

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) - L'Italia è il Paese "numero uno" all'interno dello spazio europeo per operare investimenti, secondo la visione del Fondo petrolifero statale della Repubblica dell'Azerbaigian (Sofaz). Lo ha dichiarato il vice Ceo di Sofaz, Rovshan Javadov, in un incontro con i giornalisti italiani a Baku nella sede dell'istituzione finanziaria. "L'Italia è una top destination per noi. Alcuni investimenti sono stati già fatti l'anno scorso, e cerchiamo naturalmente ancora più opportunità", ha spiegato, confermando che l'esposizione di Sofaz in Italia è di circa 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale del fondo. Secondo il vice Ceo di Sofaz, "l'Italia è il numero uno tra i Paesi europei" e il quarto in assoluto nella lista "Country exposures". Oltre al nostro Paese, sono posti all'attenzione del Fondo sovrano anche Stati come "Spagna, Germania e i mercati liquidi in generale". "C'è un maggiore focus nell'Europa occidentale che non in quella orientale, per una questione di grandezza del mercati", ha concluso.

Sofaz è nato nel 1999 per "trasformare in sviluppo", come spiegano dal Fondo, le risorse derivanti dal settore degli idrocarburi. A oggi Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in circa 60 Paesi, e i tre pilastri su cui si basa la sua mission sono uno sviluppo delle risorse con capitale straniero e tecnologie; uno sviluppo di "rotte multiple" per l'export e la definizione di una "cornice" entro cui operare per una "prudente gestione" degli introiti. L'Italia, che rappresenta il maggior partner commerciale per l'Azerbaigian, è stata già oggetto di importanti investimenti da parte di Sofaz nell'ultimo periodo. Sofaz ha investito in Italo, con un'operazione, secondo il Fondo, che offre rendimenti stabili a lungo termine garantendo al contempo un'esposizione strategica al settore infrastrutturale critico italiano. Un altro investimento è in Enfinity Global Renewable Energy Portfolio, dove Sofaz ha acquisito una partecipazione azionaria del 49% in un portafoglio di impianti fotovoltaici in Italia per un totale di 402 MW (303 MW nel Lazio e 99 MW in Emilia-Romagna). Un terzo investimento è quello in FSI Private Equity Funds ed un quarto è infine in Azzurra Capital Investments.

- Foto Sofaz -

(ITALPRESS).