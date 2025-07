Iv accoglie Zappulla e Carbone: "Daranno un contributo importante alla nostra comunità politica"

Il progetto Iv, che subì una battuta d'arresto lo scorso anno con la sconfitta alle amministrative, continua però a strutturarsi

Gela. Italia Viva non tira per nulla i temi in barca. Il gruppo renziano mette sul tavolo due nuovi innesti, mentre in città rimane ufficialmente all'opposizione del "modello Gela", anche se il leader nazionale si rivede nell'area di centrosinistra. Aderiscono al partito il medico Carmelo Zappulla, già candidato anche alle amministrative nel gruppo dell'ex parlamentare Ars Pino Federico, e il vicepresidente del consiglio comunale di Butera, Tiziana Carbone. Adesioni tenute a battesimo dai vertici provinciali, regionali e nazionali, attraverso Giuseppe Ventura e Davide Faraone. Il progetto Iv, che subì una battuta d'arresto lo scorso anno con la sconfitta alle amministrative, continua però a strutturarsi, partendo dalla rappresentanza all'assise civica con Alberto Zappietro. Zappulla, a livello elettorale, ha raggiunto quote importanti. Le scelte di lista non hanno permesso uno sviluppo. Ora, i nuovi arrivi rafforzano Iv sul territorio. Zappulla si occuperà di coordinare i territori di Butera, Mazzarino e Riesi. "Entrambi daranno un forte contributo alla crescita della nostra comunità politica", dicono Ventura e Faraone.